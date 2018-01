Skłócony ze środowiskiem polskich skoków narciarskich Jan Ziobro, który niedawno ogłosił zakończenie kariery, opublikował w sieci kolejny film.

Na nagraniu 26-latek straszy Adama Małysza, który wcześniej stwierdził, że Ziobro może się przeliczyć. „Jak zacznę mówić, to niektórym ludziom może zrobić się bardzo ciepło i nieprzyjemnie” – powiedział zbuntowany sportowiec.

Ziobro w filmie wymienia kolejne zarzuty przeciwko trenerom i działaczom. Później przekaz odnosi się wyłącznie do Małysza.

„Mówi pan w mediach, że do mnie dzwonił. Nie. To ja dzwoniłem do pana, a nie pan do mnie. Chciałem rozwiązać sprawę jak człowiek z człowiekiem” – odpowiedział legendzie polskich skoków.

„Niech pan mnie nie straszy, że mogę się przeliczyć. Wie pan, że nie powiedziałem wszystkiego. Jak zacznę mówić, to niektórym ludziom może zrobić się bardzo ciepło i nieprzyjemnie” – dodał.

Źródło: sport.pl