W poniedziałek piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła we Wrocławiu zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Nigerią i Koreą Południową. Poza treningami zawodnicy w planach mają m.in. kręcenie reklamowego filmu i sesję zdjęciową.

– Dziś mamy zaplanowaną pierwszą odprawę. Później wyselekcjonowana grupa pojedzie kręcić film reklamowy dla naszego głównego sponsora. Następnie obiad, konferencja prasowa i po południu pierwszy trening – zdradził rzecznik prasowy Jakub Kwiatkowski.

– Treningi będą zamknięte dla kibiców. Mamy tylko dwie jednostki i musimy się skupić na pracy. Trener powołał 30 zawodników i chce się im spokojnie przyjrzeć, bo do mistrzostw pozostało niewiele czasu. To tylko trzy miesiące, które zlecą bardzo szybko – powiedział Kwiatkowski.

W środę najważniejszym wydarzeniem będzie prezentacja nowych koszulek reprezentacji, w których piłkarze zagrają już w piątkowym meczu z Nigerią i będą występować też na mundialu w Rosji. Czwartek do południa również jest zarezerwowany na zajęcia pozasportowe.

– Przyjadą do nas przedstawiciele naszego partnera, który szyje dla ekipy garnitury na wyjazd do Rosji. Najpierw będą brane miary sztabu trenerskiego i piłkarzy, a następnie w planach jest sesja zdjęciowa. Po południu będzie trening oficjalny na Stadionie Wrocław, a w piątek już mecz. Wiele się będzie działo przez te kilka dni a w międzyczasie treningi, spotkania, odprawy i rozmowy z piłkarzami – podsumował rzecznik PZPN.

Wśród 30 piłkarzy są m.in. wracający do reprezentacji Arkadiusz Milik i Łukasz Teodorczyk oraz debiutanci Bartosz Białkowski, Taras Romanczuk i Paweł Jaroszyński, który nie ukrywał zadowolenia z powołania.

– Już sam fakt, że znalazłem się w reprezentacji jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Po cichu gdzieś tam liczyłem, że mogę dostać powołanie i się udało. Teraz pozostaje mi ciężko pracować, aby przekonać do siebie trenera. – dodał zawodnik włoskiego klubu Chievo Werona.

Największym nieobecnym zgrupowania we Wrocławiu jest Jakub Błaszczykowski, który dopiero wraca do treningów po kontuzji i Nawałka postanowił go nie powoływać, dopóki nie dojdzie do pełnej formy fizycznej.

Mistrzostwa świata w Rosji zostaną rozegrane w dniach od 14 czerwca do 15 lipca. Polska swój pierwszy mecz rozegra 19 czerwca z Senegalem, pięć dni później zmierzy się z Kolumbią, a na zakończenie rywalizacji grupowej rywalem biało-czerwonych będzie 28 czerwca Japonia.

(PAP)