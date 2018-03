„Tego się nie da opisać. To prawdziwy mistrz, zdobył wszystko. Mistrz nad mistrzami, a nie powiedział jeszcze ostatniego słowa” – mówił Adam Małysz o Kamilu Stochu, po tym jak wygrał Raw Air i zapewnił sobie zwycięstwo w Pucharze Świata podczas niedzielnego konkursu w Vikersund.

Przeżywaliśmy to mocno, nie było to łatwe. Przewaga była bardzo duża, ale to jest sport, nigdy nic nie wiadomo. Teraz do Planicy pojedziemy „na spokoju” – powiedział po konkursie Adam Małysz. Przed rozstrzygającymi zawodami Stoch miał znaczną przewagę nad drugim Robertem Johanssonem w Raw Air.

„Kamil zdobył tej zimy prawie wszystko, co było do zdobycia. I sądzę, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa” – napisał Małysz z kolei na Facebooku.

Źródło: dorzeczy.pl