Robert Lewandowski to bez wątpienia razem z bramkarzem Neuerem najlepszy piłkarz FC Bayern. Zawsze określany jako jeden z najlepszych środkowych napastników świata, a przez wielu uważanych za najlepszego.

Jednak jego pozycja w tym roku osłabła w Bayernie.

Czytaj też: Kanonada na Santiago Bernabeu. Cristiano Ronaldo w głównej roli

Kiedy Robert na jesieni był kontuzjowany, co mu się rzadko zdarza i nie zagrał w jednym z ważnych meczów w LM, ostatecznie zapadła decyzja o sprowadzeniu dla niego zastępcy.

Czytaj też: Wyprzedaż Czerwonych Diabłów

Wybór padł na Sandro Wagnera, piłkarza TSG 1899 Hoffenheim. Wagner to bardzo wysoki, mierzący 194 cm wzrostu środkowy napastnik grający w dawnym stylu, ale bynajmniej nie jest nieruchawą wieżą.

Wagner wystąpił w 8 meczach na 10 rozegranych w tym roku przez Bayern w Bundeslidze i strzelił 4 bramki. To przeciętna 1 bramka na 2 mecze. Jak na rezerwowego to dobre osiągnięcie. To wygląda jeszcze lepiej, jeśli uwzględnimy fakt, że w większości meczów (6) albo wchodził z ławki rezerwowych, albo w ogóle nie grał. Gdy się uwzględni jego czas gry, czyli 372 minuty i podzieli przez 4 bramki, to średnia wynosi 1 gol co 9 3 minuty, czyli de facto 1 gol na pełny mecz.

Wagner, który zresztą sam o sobie mówi, że jest najlepszym niemieckim napastnikiem, nie zastąpi w pełni Lewandowskiego. Nie ma w ogóle takiego napastnika w Bundeslidze, który by go zastąpił.

Niemniej występy Wagnera oznaczają, że spada stopień uzależnienia Bayernu od swojego najlepszego piłkarza.

Wagner coraz częściej zastępuje Lewego. W ostatnich 3 meczach Bundesligi Wagner zagrał 2 pełne, a Lewandowski tylko jeden pełny mecz.

Co to oznacza? Z jednej strony na pewno trener Heynckes chce mieć wypoczętego Roberta na decydujące mecze w LM w kwietniu i ewentualnie w maju, ale też może to być delikatny sygnał w kierunku polskiego piłkarza pt. zobacz nie jesteś całkiem niezastąpiony.

Jak reaguje na to Lewandowski. Chyba nie najlepiej. We wczorajszym meczu z RB Lipsk, Lewandowski wszedł na boisko w 72 minucie. Było widać, co podkreślali komentatorzy, że jest nazwijmy to „zbulwersowany”. To się odbiło na przeciwnikach, ktorzy, co jaki czas padali w starciach z nim.

Dla nas ta sytuacja nie jest najgorsza. Lewandowski wypoczywający coraz częściej na klubowej ławie to Lewandowski mniej zmęczony w kontekście mistrzostw świata w Rosji.