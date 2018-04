Słynny francuski dziennik sportowy „L’Equipe” podał, że nowy agent Roberta Lewandowskiego, Pini Zahavi dysponuje listą 4 klubów, do których może po tym sezonie trafi Robert Lewandowski.

Na tej liście jest: Real Madryt, Paris Saint-Germain, Chelsea Londyn oraz czwarty klub, którego nazwy nie podano. Ta lista ma być wyborem samego Roberta.

Pini Zahavi, z którego polskie sportowe media zrobiły guru środowiska sportowych agentów i o którym piszą, że ma stać za niemal wszystkimi największymi transferami piłkarskimi, rozpoczął już sondażowe rozmowy.

Francuski dziennik nie podał jednak nazwy czwartego klubu. Według dziennika jego nazwa została utajniona na życzenie samych zainteresowanych.

Stworzenie takiej listy, składającej się z dość sporej ilości klubów, oznacza, że Lewandowski chce przede wszystkim odejść z Bayernu.

Dotychczas sugerowano, że nasz kapitan chce koniecznie pójść do Realu Madryt jako do najbardziej topowego i najbardziej renomowanego klubu świata. Danie Zahaviemu zgody na negocjacje nie tylko z Realem oznacza, że Lewandowski zdaje sobie sprawę, że niekoniecznie przejdzie do Realu, a z drugiej strony daje sygnał, że chce zmienić środowisko i przy tym jeszcze więcej zarobić. Uważa się, że PSG należący do arabskich szejków ma nieograniczone możliwości finansowe w piłkarskim świecie.

Zostaje jeszcze sprawa czwartego klubu wybranego przez Roberta. Sądzimy, że jest nim prawdopodobnie Manchester United.

Trzeba jednak pamiętać, że Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem do 2021 r. i jego przejście do któregoś z ww. klubów będzie zależało od zgody władz jego klubu. Jak na razie włodarze Bayernu wykluczają udzielenie takiej zgody.

