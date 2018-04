Leo Messi nie lubi przegrywać. Wydawało się, że ten sezonie będzie dla Argentyńczyka wybitnie udany. FC Barcelona pewnie zmierza po tytuł mistrzowski w Hiszpanii, a Leo zadziwia kibiców fenomenalną formą.

Aż tu nagle przydarzył się mecz z Romą i dopiero druga w sezonie porażka. Po tej sensacyjnej porażce Barcelony z Romą 0-3 i odpadnięciu „Dumy Katalonii” z Ligi Mistrzów Lionel Messi nie wytrzymał i wygarnął trenerowi Ernesto Valverde, że obrał złą taktykę i nie zmienił jej w trakcie meczu.

Wyjątkowo zły Messi był na stopera Barcy Umtitiego, któremu zarzucił brak koncentracji spowodowany negocjacjami transferowymi z nowym klubem.

Hiszpańskie media twierdzą, że trener Ernesto Valverde wziął odpowiedzialność za porażkę na siebie, ale mimo tego emocji nie opanował Lionel Messi i doszło do kłótni. Lider Barcelony miał pretensje do Valverde za to, że przyjął złą taktykę. Argentyńczyk wygarnął trenerowi, że aż do 81. minuty nie zdecydował się na żadną zmianę, choć widział, że zespół miał problemy.

Messiego poparł w szatni kapitan Barcelony Gerard Pique.