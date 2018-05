Robert Lewandowski zdobył wszystko, co było możliwe w tym sezonie w Bundeslidze. Ten sukces jednak ma gorzki posmak.

Robert został już po raz trzeci królem strzelców Bundesligi. Wygrał tę klasyfikację z ogromną przewagą. Strzelił 29 bramek, a następny zawodnik tylko 15.

Wygrał też klasyfikację „scorer”, do której się zalicza strzelone bramki oraz asysty. Lewandowski zdobył w sumie 33 (29 +4), wyprzedzając swojego klubowego kolegę Thomasa Muellera 24 (8 + 16).

Trzecią klasyfikacją, która wygrał, jest to klasyfikacja nie boiskowa, ale uznaniowa, prowadzona tak jak 2 poprzednie przez słynny piłkarski magazyn Kicker.de. To klasyfikacja nazwana „Top Spieler”, czyli najlepszy gracz.

Po każdej kolejce grono ekspertów Kickera przyznaje każdemu zawodnikowi, który grał co najmniej 30 minut w meczu, notę za mecz. Z tych not wyciąga się przeciętną notę za cały sezon. To jest de facto klasyfikacja na najlepszego piłkarza Bundesligi.

Ponadto, oczywiście Lewandowski został mistrzem Niemiec ze swoim klubem Bayern Monachium.

Triumf ma gorzki smak, ponieważ:

1. Robert w ostatnim meczu dzisiaj nie strzelił 30. gola, dzięki czemu byłby drugim zawodnikiem w historii Bundesligi, który zdobył 30 bramek po rząd w 3 sezonach.

2. W ciągu ostatnich dni przeżył, coś w rodzaju nagonki, z powodu niepodania reki swojemu trenerowi.

3. Coraz głośniej mówi się, że Real zrezygnował, ze złożenia mu oferty.