Argentyna po raz pierwszy zagrała, jak przystało na czołowy team świata, ale tylko do przerwy. Awansowała po dziwnych decyzjach sędziego, który raz przyznał karnego Nigerii w sytuacji, w której nie powinien i a drugi raz nie przyznał w sytuacji, w której powinien.

#Messi FB “I thank everyone who is out here for all of the sacrifices they’ve made, and also those back in Argentina who have always supported us. This shirt comes before everything else” #ARG #WorldCup #SomosArgentina #WeAreMessi pic.twitter.com/XG8W3a7xAt

— Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) 26 czerwca 2018