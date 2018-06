Mecz Szwajcaria – Serbia był meczem z politycznymi podtekstami. W zespole szwajcarskim większość zawodników stanowili piłkarze o korzeniach bałkańskich: Albańczycy, Bośniak, Chorwat, piłkarze, których rodzice musieli uciekać w czasie wojny domowej w Jugosławii i którzy mają na pieńku z Serbami, szczególnie Albańczycy. Ponadto trenerem Szwajcarów jest Vladimir Petkovic, Chorwat z Bośni. Podczas meczu nie odbyło się bez politycznych gestów.

Grupa E: Serbia – Szwajcaria 1:2 (1:0).

Bramki: 1:0 Aleksandar Mitrovic (5-głową), 1:1 Granit Xhaka (52), 1:2 Xherdan Shaqiri (90).

Żółta kartka – Serbia: Sergej Milinkovic-Savic, Luka Milivojevic, Nemanja Matic, Aleksandar Mitrovic; Szwajcaria: Xherdan Shaqiri.

Serbia: Vladimir Stojkovic – Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic, Aleksandar Kolarov – Dusan Tadic, Luka Milivojevic (81. Nemanja Radonjic), Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic (65. Adem Ljajic) – Aleksandar Mitrovic.

Szwajcaria: Yann Sommer – Stephan Lichtsteiner, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Xherdan Shaqiri, Valon Behrami, Granit Xhaka, Blerim Dżemaili (73. Breel Embolo), Steven Zuber (90+3. Blerim Dżemaili) – Har Seferovic (46. Mario Gavranovic).

Czytaj też: Brazylia odechnęła. Wygrała w doliczonym czasie

Już na początku meczu Mitrovic dwukrotnie strzelał Mitrovic. Za drugim razem pięknym strzałem głową po długim dośrodkowaniu zdobył prowadzenie dla Serbii. W pierwszej połowie Serbowie mieli przewagę, ale Szwajcarzy groźnie kontratakowali.

Po przerwie Granik Xhaka atomowym strzałem zdobył wyrównanie dla Szwajcarii. Następnie wykonał gest złożenia dłoni tak, że symbolizowały albański dwugłowy orzeł.

Yes Yes YESSSS! We NEVER give up and ALWAYS we fight 🇨🇭 Xhakaboom is back ay last too 🚀🤣 #HoppSchwiiz pic.twitter.com/uaFztQbQdp

— Granit Xhaka (@lisameli8) 22 czerwca 2018