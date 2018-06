Zapraszamy Państwa do zabawy w typowaniu składu reprezentacji Polski na mecz z Senegalem. Poniżej przedstawiamy nasze typy.

BRAMKARZ

Zarówno Fabiański, jak i Szczęsny dają gwarancje bardzo dobrej gry. Fabiański nie zawodzi w kadrze, co pokazał bardzo dobrymi występami zarówno podczas finałów ME w 2016 r., jak i w eliminacjach do MŚ 2016/2017. Szczęsny, z kolei ma opinię bramkarza, który potrafi bronić w beznadziejnych sytuacjach. Na korzyść Wojtka przemawia fakt, mający głównie medialne znaczenie, że jest bramkarzem jednego z najlepszych klubów w Europie. Wydaje się jednak, że w bramce powinien stanąć równiejszy Łukasz Fabiański.

PRAWY OBROŃCA

Łukasz Piszczek

PRAWY STOPER

Po kontuzji Glika zrobiono ogromny PR Bednarkowi mianując go od razu następcą Kamila, podkreślając przy tym, jak wielki postęp dokonał w ciągu ostatnich miesięcy. Ten medialny szum nie przykryje prawdy, że Bednarek jest ciągle przeciętnym piłkarzem i kilka meczów w słabym angielskim klubie nie czyni go piłkarzem klasy międzynarodowej. Weryfikację Bednarka przyniósł mecz z silnym Chile, gdzie otrzymał według Przeglądu Sportowego, najniższą notę w zespole. W tym meczu sprawdził się Thiago Cionek, który w ogóle nie zawodzi. Cionek zawsze gra na przyzwoitym lub dobrym poziomie. To najbardziej niedoceniony polski piłkarz i on powinien wystąpić w tym meczu, zamiast Jana Bednarka, który na nad Cionkiem, tylko jedną przewagę, wzrostu.

LEWY STOPER

Michał Pazdan

LEWY OBROŃCA

Bereszyński zamiast Rybusa. Bereszyński jest lepszym zawodnikiem niż Rybus. Do tego dochodzą znacznie lepsze warunki fizyczne Bartka, niezmiernie ważne w meczu silnymi fizycznie piłkarzami Afryki. Bartosz Bereszyński być może na tych mistrzostwach zostanie nobilitowany jako gracz klasy światowej.

DEFENSYWNY POMOCNIK

Grzegorz Krychowiak

DEFENSYWNY POMOCNIK

Jacek Góralski „polski rottweiller” (znany z waleczności, zaciętności i odwagi) powinien wystąpić zamiast „kryształowego Karola” Linettego będącego w dodatku w słabszej formie.

ROZGRYWAJĄCY

Piotr Zieliński, który ma jedną z ostatnich szans, żeby dokonać skoku z poziomu bardzo utalentowanego piłkarza na światowy poziom.

PRAWOSKRZYDŁOWY

Jakub Błaszczykowski

ŚRODKOWY NAPASTNIK

Robert Lewandowski

LEWOSKRZYDŁOWY

Kamil Grosicki

Nasz skład:

Fabiański – Piszczek, Cionek, Pazdan, Bereszyński – Krychowiak, Góralski, Zielinski – Błaszczykowski, Lewandowski, Grosicki

Jaki skład natomiast wybierze trener Nawałka. Prawdopodobnie postawi na Szczęsnego w bramce, a obronie wybierze Bednarka zamiast Cionka i Rybusa zamiast Bereszyńskiego. Sądzimy, że w pozostałych formacjach trener postawi na tych zawodników, których my podaliśmy.