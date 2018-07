Po 2-dniowej przerwie Mundial ponownie wraca do gry. Dzisiaj odbędą się 2 mecze ćwierćfinałowe. Zagrają:

Francja – Urugwaj 6.7.2018 godz. 16 – Niżnyj Nowogród

Brazylia – Belgia 6.7.2018 godz. 20 – Kazań

Oba ćwierćfinały będą pojedynkiem europejsko – południowamerykańskim. W dwóch pozostałych (Rosja-Chorwacja, Szwecja-Anglia) Europejczycy zagrają przeciwko sobie.

Pierwszy mecz będzie pojedynkiem znakomitych napastników, duetów Luis Suarez – Edison Cavani (jego udział w meczu stoi pod znakiem zapytania) przeciwko Griezmanowi i Mbappe. Ten drugi, ogromny talent, eksplodował właśnie na mistrzostwach stając się gwiazdą pierwszej wielkości.

Urugwajczycy mają poza tym znakomitą obronę. Jej trzon stanowią grający razem w Atletico Madryt stoperzy: Jose Gimenez i Diego Godin. Ten drugi, zresztą francuskiego pochodzenia, być może zostanie uznany za najlepszego obrońcę tych mistrzostw.

Godin przed spotkaniem powiedział: „Bardzo chcemy wygrać to spotkanie, ponieważ pozwoliłoby nam to grać w półfinale. Wszystkie drużyny, które doszły do tego etapu, chcą wygrać trofeum, ale najważniejsze jest to, aby skupić się na kolejnym spotkaniu”.

Urugwajscy stoperzy zmierzą się ze swoim klubowym kolegom będącym w znakomitej formie Antoine Griezmannem, ale jeszcze większe niebezpieczeństwo czeka ich od strony 19-letniego Kyliana Mbappe, który wyrasta na pierwszą gwiazdę tych mistrzostw.

Wydaje się, że w tym meczu więcej przemawia za Francją, zwłaszcza że reprezentacje krajów Ameryki Łacińskiej dużo tracą w turniejach w Europie.

W drugim meczu głodna tytułu Brazylia zmierzy się z najlepszą od dekad reprezentacją Belgii. Gigagwiazda Neymar wspomagany przez całą konstelację innych magików futbolu na czele z Coutinho przeciwko De Bruyne, Hazardowi, Fellainiemu i Lukaku.

Faworytem wydaje się Brazylia.

