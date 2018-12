Brawo! Wielkie wyróżnienie dla reprezentanta Polski. Łukasz Fabiański został wybrany najlepszym bramkarzem rundy jesiennej ligi angielskiej!

“Polak jest świetny w sytuacjach jeden na jednego. Imponuje także w walce w powietrzu, pewnie chwyta piłkę, broni rzuty karne i nie zaliczył żadnej poważnej wpadki” – czytamy w uzasadnieniu portalu bleacherreport.com.

33-letni bramkarz wystąpił łącznie w 19 meczach ligowych i wpuścił 28 bramek. Trzy razy zachowywał czyste konto, ale wielokrotnie popisywał się wspaniałymi interwencjami i ratował swój zespół. West Ham United Fabiańskiego zajmuje 9. miejsce w tabeli. Kibice tego klubu bez zastanowienia mówią, że klub zawdzięcza to miejsce wspaniałej formie Łukasza.

Polak wyprzedził w rankingu tak świetnych bramkarzy, jak: Davida de Geę (Manchester United), Kepę Arrizabalagę (Chelsea), Alissona (Liverpool) oraz Edersona (Manchester City).

