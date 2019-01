Jeden z najlepszych tenisistów świata, Andy Murray jest o krok od podjęcia decyzji o końcu sportowej kariery. – Nie czuję się dobrze. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie grać z bólem przez kolejne cztery lub pięć miesięcy – wyznał ze łzami w oczach na konferencji w Melbourne.

– Ciągle odczuwam ból. Mogę grać na pewnym poziomie, ale nie na takim, na jakim grałem wcześniej. Zrobiłem wszystko, żeby wyleczyć moje biodro, ale to nie pomogło. Bardzo możliwe, że Australian Open to mój ostatni turniej – wyznał Andy Murray na konferencji prasowej w Melbourne.

"I spoke to my team and I told them I can't keep doing this. I needed to have an end point…"

-Andy Murray#AusOpen pic.twitter.com/wLEplbKXOV

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2019