Wisła Kraków zremisowała w sparingu z Etyrem Wielkie Tyrnowo 1:1, podczas zgrupowania, które podopieczni Macieja Stolarczyka odbywają w Turcji. Zdecydowanym liderem “Białej Gwiazdy” był Jakub Błaszczykowski.

Najlepszym piłkarzem Wisły był wracający do wielu latach do Polski Jakub Błaszczykowski. Angażował się w niemal wszystkie akcje ofensywne, potrafił jednym podaniem idealnie obsłużyć swoich kolegów z zespołu, a do tego sam próbował strzałów z dystansu.

– To, ile potrafi Kuba Błaszczykowski, powszechnie wiadomo. Dziś pokazał swoje wielkie umiejętności. On nie będzie miał łatwo w polskiej lidze, gdzie inni się na niego nastawią, ale myślę, że Kuba jest na to gotowy – analizował na łamach “Przeglądu Sportowego” Maciej Stolarczyk, trener Wisły Kraków.

Wisła w Turcji przygotowuje się do rundy wiosennej LOTTO Ekstraklasy. W pierwszym meczu, który już 11. lutego, w Zabrzu zmierzy się z Górnikiem.